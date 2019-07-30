和記電訊半年少賺半成　中期息2.93仙

和記電訊香港(00215)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入25.15億港元，按年減少37%，錄得股東應佔溢利1.88億元，按年減少5%；每股盈利3.9仙，擬派中期息每股2.93仙。



期內服務收入17.82億元，按年下跌3%，而本地服務收益則下跌5%，主因是本地數據月費計劃的價格競爭加劇。自從為經常外遊人士和休閒旅客推出創新的產品及組合後，漫遊服務收入持續上升，佔集團服務收益的20%，高於2018年上半年19%。該收入上升3%至3.58億元，是自2017年以來最高的半年金額，尤其是漫遊數據收入上升17%。



截至6月30日，香港及澳門的客戶總數約330萬名，按年相若，後繳客戶佔客戶總數45%，較去年12月31日46%稍低。集團專注於保留客戶計劃，在競爭激烈的環境中，與2018年下半年比較，後繳客戶流失率減少至1.1%，而平均每月每戶收入(ARPU)則下降6%至205元，2018年下半年為217元，主因是縱使流動數據需求急升，月費計劃價格卻受市場競爭激烈所影響。

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