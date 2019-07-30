外媒分析：中國透過越南「洗產地」避稅　特朗普勢反擊

外國傳媒報道，全球貿易戰戰線擴大，美國總統特朗普最新針對的對象恐是越南！數據顯示，2019年首5個月，美國從印尼、泰國、菲律賓，以及馬來西亞等國家的進口增長保持不變或出現下滑，但唯一重大例外是：美國從越南的進口增長大幅上升，惟背後的力量極有可能來自中國。



報道指山，若細心地看，越南今年以來對美國出口錄得高增長，背後仍有中國企業的影子，因高增長的項目恰巧亦是越南從中國進口的高增長項目，意味者這些產業並未大規模由中國遷出，只是利用「洗產地」方式出口至美國，以逃避關稅。



舉例來說，雖然越南的電腦設備製造產業上半年對美國出口增長高達77%，但越南從中國進口該些產品的增長幅度也維持同一水平。



綜合來看，越南對美國出口突然呈現高增長，最大貢獻主要是電子產品，而越南對中國電子產品需求也大幅增長，「洗產地」呼之欲出，也反映中國製造業尚未出現大舉遷移。



【美國已留意到】

事實上，最新有報道指，特朗普於6月首次開控批評越南「濫用貿易制度」後，目前美國政府正加大對越南的施壓力度，美國貿易代表萊蒂澤周一(7月29日)表示，越南必須採取行動，減少對美國的貿易順差。



在中美貿易戰升級下，不少廠商遷往越南，美國眼見對越南貿易逆差日益擴大，萊蒂澤就此表示，美國政府對越南的態度一直非常明確，就是必須採取行動減少不可持續的貿易逆差，應採取的行動包括增加美國產品進口，以及解決與商品、服務、農產品和知識產權相關的市場准入限制問題。他又批評越南對美國企業設置眾多的不公平貿易壁壘。



據美國人口普查局數據顯示，自2014年以來，越南每年對美貿易順差皆超過200億美元，去年更達400億美元，創1990年以來最高紀錄。今年首5個月越南對美貿易順差按年再增加43%，達到216億美元。



今年5月，美國財政部將越南納入匯率操縱國觀察名單；6月被問及會否對越南實施關稅時，美國總統特朗普說：「(越南)幾乎可以說是所有國家之中最惡劣。」



就此，美國國會參議員Mark Warner認為，越南很有可能成為被特朗普開徵關稅的下一個國家，因特朗普曾表示，越南對待美國的方式較中國更糟糕。他又擔心，美國政府正策劃一項「特別貿易戰略」，隔離部分區域貿易夥伴，可能包括越南及印度。

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