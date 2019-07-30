理財Campus：拆解港股強積金　助打工仔增勝算

投資者一向喜歡投資於自己熟悉的「地頭」，因此香港股票類別強積金基金受一眾打工仔歡迎。然而，大家要留意的是，不同受託人提供的港股基金表現各異，且指數基金類別跑贏主動式管理基金之餘，收費亦較低。想提高積金投資勝算，則要小心研究。



【港股強積金基金有幾受歡迎？】

●吸資千七億 佔整體兩成



按積金局資料，整體香港股票強積金基金淨資產值截至今年6月底為1,700億元，佔整體強積金淨資產值比例約19%，是最多計劃成員投資的股票基金類別。



現時市場上共有42隻投資港股的強積金基金。26隻為傳統由基金經理管理的主動式基金，以跑贏基準指標為目標。其餘16隻為被動式管理的指數基金，當中14隻為追蹤恒指表現的港股基金，亦即類似於交易所買賣基金(ETF)盈富基金(02800)。



【指數基金如何跑贏？】

●追蹤恒指勝算高 3年漲15%



對於港股強積金基金，目標是跑贏恒生指數和一眾追蹤恒指的基金，才可令投資者付出較多管理費予基金經理(管理費等費用會反映在基金開支比率上)。



根據晨星(亞洲)資料，近三年表現出色的港股強積金基金，以恒指追蹤基金較多。當中，受託人為中銀國際英國保誠信託的「我的香港追蹤指數基金」，以近三年年度化表現為15.61%領先同儕。



現時受託人提供的資料截至今年3月底，此基金的三大持股依次為佔組合比重9.91%的騰訊控股(00700)、佔9.87%的滙豐控股(00005)，以及佔9.71%的友邦保險(01299)，與恒指成分股比重相若。基金優勝之處是其基金開支比率0.71%，屬同儕最低。



積金局數據顯示，被動式管理恒指基金的基金開支比率介乎0.71至1.07%；而主動式管理的港股強積金基金的基金開支比率介乎0.96至2.11%。



而不局限於強積金體系，盈富基金今年6月底的基金便覽顯示，截至2017年底財政年度的全年經常性開支比率為0.09%。



【香港政治問題未平息，會影響港股基金表現嗎？】

●短期料弱勢 長線影響微



香港社會問題已影響零售及旅遊，恒指月內跌逾1%，港股短期內看來無運行。不過，羽白資產管理財富管理總監梁彥穎認為，強積金作為長線投資工具，理論上年屆六十五歲的退休打工仔，才可取得相關資產，所以股市短期波動，對強積金的回報影響不大。除非政治難題造成不可補救的衰退經濟環境，否則打工仔不用作短線操作，只需做好分散風險的部署便可以。



【發現積金跑輸點算好？】

●打工仔每年可轉會一次



一般強積金計劃只有一至兩隻港股強積金基金，如果它們跑輸同業，打工仔可以透過俗稱強積金半自由行的「僱員自選安排」進行「轉會」。



此項安排可讓打工仔每年一次，把現職供款帳戶內的僱員強制性供款部分轉移至自選的強積金計劃，從而揀選你認為表現較好的強積金基金。然而，僱主強制性供款部分現時不能轉走，所以只是半自由行。



如大家想行使這項轉移權利，須填寫及簽署《「僱員自選安排」－轉移選擇表格》，並把表格交予自選的新計劃受託人。



若果資料完整無誤，轉移程序一般可於兩至三星期完成，但留意期間涉及原計劃受託人賣出基金，然後新計劃受託人買入基金，有機會出現低賣高買而令成員蒙受投資損失。



【強積金基金點揀好？】

●取決是否相信基金投資



港股強積金基金可分為主動式和被動式管理兩派，香港財務策劃師學會副主席謝汝康認為，揀哪類純看計劃成員的信念，是否相信基金經理可創造超額回報。



他舉例，主動式管理的滙豐智選計劃－中港股票基金的基金開支比率為1.5%，而其今年首季的最大持股是盈富基金，第二至第十位全是恒指成分股，是否值得付這1.5%大家可自行判斷。



至於強積金計劃內的恒指基金，由於不像盈富基金會公布跟蹤誤差，透明度較低，加上基金開支比率與盈富有明顯差距，所以在沒有扣稅的情況下，如果大家看好恒指，首選直接買盈富基金。



恒傑保險僱員福利部總經理鍾建強指出，計劃成員在揀選強積金基金的時候，不要只看收費平與貴，是主動抑或被動式管理。



他續表示，恒指基金的優點是基金開支比率相對較低，但缺點是不大可能跑贏恒指。而主動式管理基金則要了解基金的投資方法和往績是否切合自己。



【額外供款揀強積金定盈富基金好？】

●盈富基金開支比率較低



為了有足夠退休儲備，適度投資對抗通脹是不二法門。如果大家看好恒指長遠向上，究竟透過股票戶口買入盈富基金好？抑或透過強積金特別自願性供款買入恒指基金較好？



以強積金恒指基金中近期表現領先的「我的香港追蹤指數基金」為例，截至上月底的近三年以及五年年度化表現分別為15.61%和6.34%。盈富基金同期年度化的股價連股息總回報分別為14.69%和7.75%，暫難分高下。



盈富基金的開支比率較低，並已反映在基金表現上。惟要留意買賣盈富基金涉及交易所徵收的費用，以及銀行或證券行收取的交易佣金、代收股息費、存倉費等。但買賣靈活度高，大家可在交易時段內吼準價位才買，透明度高。



至於進行強積金特別自願性供款，則不涉及認購費或交易佣金等費用，但是基金開支比率相對高，長遠或削弱基金回報。



另外，今年4月1日起，作出強積金可扣稅自願性供款的計劃成員可獲稅務優惠，扣稅額上限為每個課稅年度6萬元，但是這筆款項須保存至成員65歲或符合法例訂明的特定情況才可以提取。



若想提高靈活度，可選擇不可扣稅的特別自願性供款，其提取限制較寬鬆，視乎不同計劃，普遍一年可免費提取至少四次。



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