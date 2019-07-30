全球經貿戰：南韓倘失發展中國家地位　農業首當其衝？

美國總統特朗日前威脅調整世界貿易組織(WTO)發展中國家名單，南韓媒體報道，市場憂慮該國一旦被取消發展中國家地位，農業將受到直接影響。



WTO協定中針對發展中國家的優待條款約有150項，尤其是在農業領域，發達國家和發展中國家的義務相差較大。其中「大米」是最典型的農產品。雖然南韓國內大米已經供應過剩，國家卻仍以農民反對、糧食安全等為由針對進口大米徵收高額關稅，並對種植大米的農戶給予補貼。



根據2008年多哈發展議程(DDA)農業談判小組主席提出的「修正案」，南韓倘若成為發達國家，即使將大米作為「敏感品類」進行保護，也必須將關稅率從現在的513%下調到393%，大部分用做大米補貼的1.49萬億韓元農業補貼總額(AMS)也將被設置8,195億韓元的上限。



其他必需農產品亦會受到影響。現時南韓的進口大蒜關稅率為360%、人參、洋蔥及大棗關稅率分別為754.3%、135%及611.5%，如果南韓履行發達國家義務，大蒜、洋蔥及人參關稅率須降低為276%、104%及578%。



不過，南韓農林畜產食品部就為國內農戶打強心針，認為方案未來不太可能通過，而根據美國的要求對國家的發展中國家地位進行調整亦非易事。



然而，若不能在WTO上達成協議，美國亦可能單方面通過雙邊談判施壓特定國家放棄發展中國家地位。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。