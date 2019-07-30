特朗普：我們擁有全部籌碼　中國勿等到明年大選

正當中美重啟「面對面」談判之際，美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「中國的情況非常壞，(經濟增長)27年最差的一年。他們本來應該開始購買我們的農產品，但沒有迹象顯示他們正在這樣做。這是中國遇到的問題，只是他們沒有正視。」



他續說：「在過去3年(即特朗普就任總統以來)，我們的經濟已經變得比中國經濟更要強大。我的團隊現正與他們談判，但他們總是改變協議，務求最終使他們獲益，他們極有可能應該等待我們的總統大選，看看我們會否得到像『眼瞓的拜登(極有可能成為民主黨總統候選人)』當選，然後他們可以像過去30年一樣，得到偉大的協議，並繼續佔美國便宜，甚至比以往任何時候都更大、更好。」



他說：「不過，他們等待的問題是：如果我贏了，他們得到的協議將比我們現在談判的要困難得多......或者根本沒有協議。我們擁有全部籌碼，是我們過去的領導者從未得到過！」



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