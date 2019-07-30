華爾街投資大師警告：美息最終可能是零或負利率

外國傳媒報道，華爾街著名投資大師、管理資金規模逾3,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd警告，聯儲局即將展開減息周期，不但會觸發資產泡沫，並可能最終要減息至「0」、甚至「負利率」。



他預期，當局會在周三(31日、香港時間周四凌晨2時)減息0.25厘，惟減息只會產生更負面的效果，就是激發資產泡沫，故偏向認為美國應採取財政政策刺激經濟，而非靠聯儲局放水的貨幣政策。



他又估計，周三減息只是開始，之後會有更多減息行動，主因是貿戰持續及歐洲經濟不濟，除非美國通脹回升至2.5%，才能扭轉減息周期。與此同時，由於人口老化，經濟面臨結構問題，加上歐洲及日本已實施負利率，未來很難改變趨勢，故預期聯儲局利率最終都會「歸零」或「負利率」，同時會重啟量化寬鬆。



Scott Minerd為美國著名投資大師，曾擔任華爾街大行高層，亦曾為紐約聯儲銀行「智囊」，為聯儲局貨幣政策提供意見。



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