恐慌蔓延！元朗、屯門驚現劈價潮

社會衝突升級，影響樓市氣氛，元朗接連發生襲擊事件及警民衝突後，元朗及鄰區的減價成交漸現。



●元朗單幢樓速減27萬沽貨

元朗好旺洋樓一個中層單位，實用面積281方呎，原則兩房間隔，減價27萬元後，以363萬元沽出，呎價12,918元，低市價近7%。



利嘉閣陳奕熙表示，上址為單幢住宅物業，鄰近教育路，單位早於去年底已叫價390萬元放售，為近期市價，但因為早前該區樓市轉靜，原業主見有客出價，即主動減價出貨。元朗區睇樓量近日稍為回升，但他續稱，「買家會否咁快入番市，仍有待觀察」。



●溱柏劈逾半成獲承接

元朗溱柏亦錄得細單位減價成交。該行黃永全透露，該屋苑9座低層F室，開放式設計，經議價後減價23萬元，以425萬元售出，減幅約5.1%，以實用面積301方呎計，呎價約14,120元。據了解，同面積單位去年最高售價曾逾500萬元。



●新屯門中心單日兩買賣

鄰近的屯門二手市況亦相若。祥益黃慶德指出，新屯門中心今日(30日)連錄兩宗買賣，業主都要擴大議幅，才可以出貨。當中2座低層兩房單位，實用面積462方呎，放盤不足兩個星期，因應市況累減30萬元，終獲同區上車客洽購，即場再減10萬元，以510萬元沽出單位，呎價約11,039元。



事實上，全屋苑現時入場放盤叫價，最低都由535萬元起，故上址屬低市價成交。他又表示，同盤另一個1座低層D室單位亦減價28萬元，獲同區人士以592萬元購入，以實用面積501方呎計，呎價約11,816元。



●珀麗灣海景戶減7%

減價潮更伸延至新界西北的其他地區，即使優質單位都要減。美聯熊建明表示，馬灣珀麗灣16座中層單位，實用面積520方呎，望橋海雙景，兩房間隔，起初叫價750萬元。外區客見放盤罕有，經多番議價後，成功以700萬元買入，減幅近7%，呎價約13,462元。



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