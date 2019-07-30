新盤UPDATES：大潭道45號周五招標　朗濤加推114伙

市場需求持續，發展商加推單位應市，除了大型新盤外，亦有獨立洋房供應。



●大潭道45號首推兩座洋房 周五招標發售

據一手銷售資訊網資料，南區大潭道45號上載首張銷售安排，推出7號及8號洋房於本周五(8月2日)招標發售，時間為上午10時至下午1時，其中7號屋，實用面積為4,812方呎，另設約1,010方呎花園及約992方呎天台。



●新盤部署：朗濤加推114伙 入場費583.7萬元

據一手銷售資訊網資料，鷹君(00041)旗下大埔白石角新盤朗濤，昨晚加推3號價單，提供114伙，扣除最高21%優惠後，售價由逾583.73萬至逾2,327.81萬元，呎價由12,750至18,879元。



該盤同時修訂價單，將12伙單位加價約3至5%，加幅最高之一為7B座11樓K室，實用面積397方呎，折實售價由逾577.01萬上調至605.14萬元，折實呎價為15,243元。



●泓碧新增交易未有進展個案

據一手銷售資訊網資料，碧桂園(02007)旗下馬鞍山泓碧，新增交易未有進展個案，單位為3座7樓J室，原於本月20日沽出，成交價797.8萬元。



●匯璽兩伙加價2%

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽修改價單，海鑽匯的8樓A室及B室售價上調約2%，其中8樓B室，實用面積1,854方呎，價單售價由6,031.1萬上調至6,151.7萬元，最新呎價提升至33,181元。



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