【人造肉股】Beyond Meat績後「見光死」　股價勁插17%

人造肉生產商Beyond Meat自5月上市以來，股價曾累漲8倍，風頭一時無兩。然而，最新季度業績表現參差，加上公司和投資者包括管理層突宣布大手配售325萬股，以周一收市價計，涉及金額7.219億美元(約56.3億港元)，消息拖累Beyond Meat股價周二(30日)勁插逾17%，低見183.5美元，較上周五(26日)紀錄高位239.71美元回落23%。



據最新消息，該公司上市後短短3個月再「抽水」，公司及投資者包括創投基金Kleiner Perkins及Obvious Ventures，擬分別出售25萬及300萬股，合共325萬股。據呈交監管機構文件顯示，行政總裁布朗(Ethan Brown)亦計劃出售3.913萬股，套現870萬美元，財務總監納爾遜(Mark Nelson)更擬沽售5.553萬股，套現1,230萬美元。在業績分析員會議上，Beyond Meat以「監管要求」的理由，未有回答配售問題。



業績方面，Beyond Meat第二季虧損按年擴大27%，至940萬美元(約7,332萬港元)，每股蝕24美仙，差過市場預期的8美仙，但期內淨銷售額爆升287%至6,730萬美元，遠高過預期的5,270萬美元，反映其主要產品Beyond Burgers需求強勁、爭取更多餐廳合作夥伴及現有消費者需求上升。



Beyond Meat調高全年銷售預測，由上一次業績時的2.1億美元上調至2.4億美元，即較2018年多兩倍，表示未來會繼續擴大分銷渠道和推出新產品，但未有進一步解釋。布朗揚言Beyond Meat不怕競爭加劇，因為公司在產品分銷和品牌認知上遙遙領先。



雖然Beyond Meat全年可能仍虧損，但預測扣除稅項、利息及一次過項目後轉為錄得利潤。此外，Beyond Meat計劃明年資本開支介乎3,500萬至4,000萬美元，遠高過招股書的1,700萬美元預測，以擴大產能。



●餐廳對引入有保留

據市場研究機構Spins數字顯示，截至4月21日止一年，美國人造食品的零售銷售額增長11%至45億美元，升幅是整體零售食品市場的逾5倍，當中，人造肉銷售金額突破8億美元，相當於零售包裝肉類市場的2%。



不過，部分大型連鎖餐廳對引入人造肉仍有保留。其中麥當勞行政總裁伊斯特布魯克早前稱對人造漢堡包的長遠客流量有待觀察。而以標榜食材新鮮的墨西哥式快餐店Chipotle，行政總裁尼古(Brian Niccol)上周更公開批評人造肉「過分加工」，言論觸動布朗的神經，他邀請尼古及其他質疑人造肉的人士參觀Beyond Meat的生產設施。



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