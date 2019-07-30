中國養豬第一股瀕除牌

非洲豬瘟疫情肆虐中國內地，拖累養豬業陷入困境。昔日被業界譽為「中國養豬第一股」的*ST雛鷹(002477.SZ)，更可能成為歷來第二隻因收市價長期跌穿1元(人民幣‧下同)而退市的A股。由於疫情續惡化，外電引述荷蘭合作銀行預測，料今年底前內地豬隻產量或按年減半。



昨日*ST雛鷹股價續因觸及每日5%跌幅下限而停牌，停牌前報0.77元，創下2010年9月上市以來收市新低，並且連續18個交易日收市價低於股票面值(即1元)。以現價計，即使未來兩日均達到每日5%漲幅上限，該公司股價仍不可能高於1元。據有關規定，若連續20個交易日收市價低於其股票面值，該公司股票可能繼中弘股份後第二隻被強制退市的仙股。



*ST雛鷹早前已預警今年上半年虧損料按年擴大，預計錄巨額虧損14.8億至16.2億元。回顧該公司業務窘境，總體與收入及利潤大跌令資金緊張有關，近年業務萎縮尤其嚴重。



●內地豬隻年底料減半

事實上，自去年內地爆發非洲豬瘟疫情以來，內地養豬業已受重創。荷蘭合作銀行預測，內地豬隻數量在今年底前大減50%，即實際情況將比內地官方預測更差。今年迄今，該行料內地豬隻數量已按年跌40%，而非官方估計的15至26%跌幅。中國農業農村部在本月曾指，因去年10月生豬產能下降，導致今年6至7月開始，生豬供應減少問題顯現，豬肉價格續漲。



今年內地豬肉產量的預測方面，荷蘭合作銀行料按年大減25%，明年跌勢持續，將再下滑10至15%。由於缺乏預防豬瘟的措施及資金不足以補充存量，內地豬肉產出需時恢復，可能要5年以上才能回復豬瘟爆發前水平。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。