東方日報B1：港股陷悶局　北水縮近三成

香港社會動盪影響市場投資氣氛，7月至今恒生指數高低波幅只有1,062點，為今年第二細。港股主板今月日均成交額只有689億元，較6月份821億元大減逾16%。「北水」亦勁縮，期內港股通淨買入約185.83億元，按月減少近三成。



周二(30日)為期指結算日，恒指曾反覆倒升168點，高見28,274點，收市漲幅縮窄至40點，報28,146點。國企指數亦結束「兩連跌」走勢，最多曾漲99點，收市升37點，報10,818點，港股總成交618億元。不過，港股沽空額減少逾26%至80.5億元，沽空比率回落至13.05%。港股通周二淨買入近21.32億元，其中「北水」淨買入7.82億元建設銀行(00939)。



回顧7月至今，恒指及國指分別累跌396點及63點。恒指成分股中，中國生物製藥(01177)表現最佳，股價累漲19.9%，九龍倉置業(01997)表現最差，累跌9.9%。國企指數成分股中，中國財險(02328)最理想，股價累漲14.35%，中國電信(00728)是表現最差國指成分股，累跌9.67%。



LW Group基金經理兼首席投資策略師黃耀宗直言，8月份港股波動料會增大，可能會先「Chok落」，然後在內地股市帶動下回穩，恒指料於27,600至29,000點間徘徊。市場普遍預期美國聯儲局本月會減息四分一厘，但該行則預期美國可能於9月及12月才減息，意味7月減息憧憬或有機會落空，而中美貿易談判進展亦是市場關注焦點。



他又說，近日示威行動令香港零售銷售及訪港旅客跌，本地股份的企業盈利或被下調，但現時本地股佔恒指比重不多，隨着八月MSCI明晟指數將調高A股的納入因子，A股企業盈利動力較佳，盼A股可推動港股。



目前旗下基金較多持有A股及黃金，港股則持大家樂(00341)及個別傳統中資股，暫無意再加倉，但建議可留意騰訊(00700)、友邦保險(01299)及周大福(01929)。



本報統計顯示，過去10年港股八月份的跌市比率達八成。惟東驥基金管理董事總經理龐寶林卻樂觀，認為中美剛恢復貿易談判，料不會有太大壞消息；美國聯儲局本月即使不減息，有關減息憧憬僅有所延後，只要經濟及企業盈利好，對股市影響料不大。



他又表示，8月份為港股業績期，地產股如長實(01113)及新鴻基地產(00016)、騰訊及內險股等業績料不俗，可望支撐大市，預期恒指8月份只會於28,000至29,000點之間波動，甚至最後有機會「埋單」是升市，可考慮低吸地產股及騰訊。



不過，他呼籲投資者要留意10月傳統「股災月」，原因是美國總統特朗普日前要求世界貿易組織(WTO)改革，若90日限期內無實質進展，美國將單方面停止承認中國、香港及澳門等多個地區作為發展中經濟體的地位，而且10月份英國有機會「硬脫歐」，而未來3個月若中美貿易談判沒有進展，不排除特朗普又再「拍枱」，加上10月份將披露第三季度業績，擔心企業盈利會進一步下調。



光銀國際董事總經理林樵基亦預期，恒指8月份於28,000至29,000點間波動，相信要待業績期完結後，9月才有望突破橫行悶局，而且內地維持穩經濟政策，對市場屬正面。



港股美國預託證券(ADR)周二普遍下跌，滙豐控股(00005)報63.18元，較港低0.62元；騰訊報369.8元，較港低3.4元，按比例相當恒指跌198點，再跌穿28,000點關口。



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