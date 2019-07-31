歐股收市下挫　德國DAX急跌270點

中美貿易談判預期成果不會顯著，歐股收市下挫，英國富時100指數收報7,646點，跌39點或0.52%；法國CAC指數收報5,511點，跌90點或1.61%；德國DAX指數收報12,147點，跌270點或2.18%。



英國硬脫歐風險升溫，英鎊創28個月低位，兌美元周二報1.216，跌0.48%。



倫敦證券交易所集團早前公布，擬斥資270億美元收購金融數據公司Refinitiv；其股價計周一(29日)大漲後，周二收市回吐0.58%。



英國能源公司Centrica上半年盈轉虧，蝕逾5.5億英鎊，行政總裁Iain Conn亦引咎辭職，其股價全日大跌19%。



英國航空科技公司BBA Aviation擬出售旗下飛機零件公司Ontic，前者股價漲6.18%。



德國化工巨頭拜耳(Bayer)股價挫3.66%，此前該公司因旗下除草劑含致癌物，面臨大量索償訴訟，並下調了全年業績展望。



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