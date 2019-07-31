【名家筆陣】何濼生：特朗普減稅值得肯定

美國是首個西方國家從2008年世界金融海嘯復甦過來。筆者當時在財經平台Seeking Alpha力指歐洲力推的財政緊縮害苦了經濟，並使很多歐盟成員國無法復甦，亦無法償還巨債；相反美國推量化寬鬆的同時沒有像歐洲行緊縮政策。當時很多網友批評我的分析，但歷史證明我的分析正確。美國不但在2009年7月擺脫衰退，其財赤也大幅減少。由2009年佔GDP的9.8%驟降至2015年的2.4%，靠的不是加稅減支出，而是靠經濟增長。



今天特朗普誇口說他領導下締造了美國歷史上最長的經濟增長，但明眼人看來這是典型的自我吹捧並佔取別人的功勞。特朗普2017年初才上任，前朝奧巴馬主政共8年，況且事實上宏觀經濟政策比之前進步了很多，經濟學者早已揚棄了一些像佛利民的貨幣經濟學的「八股」理論，而敢於提出通貨膨脹目標制(Inflation Targeting)，甚至是量化寬鬆，經濟衰退發生的頻率早已減少了很多。



自美國從上世紀走出大蕭條的1933年至1982年不足50年內，美國經歷了10次經濟衰退。但自1982年至今共37年，美國只發生過3次經濟衰退，其中首兩次還是非常短期和幅度溫和的輕微倒退。筆者預期這榮景趨長的勢頭還會持續下去。



然而，不可否定的是特朗普的減稅措施對經濟確實有幫助。特朗普的減稅措施所惠及的對象包括大企業和富人。企業利得稅由35%減至21%，幅度巨大，為國內企業十年內節省一萬三千億美元的稅款。這些稅務減免為企業帶來巨額可用作投資的資金，雖然全國商業經濟學協會的一個調查發現，在116家企業中81%表示不會改變它們的投資或招聘計劃，但結果同時顯示有19%的企業會因應減稅而有所動作。



其實，19%不算少了，而且如果新增投資額大，影響也可以很大。標普500企業中，今年上半年的資本開支比去年同期上升了20%，當中集中在科技項目。是以減稅的作用不可小覷。迄今為止，美國經濟在芸芸工業國中表現突出，特朗普減稅政策應記一功。



不幸的是，特朗普的減稅雖然推動了經濟發展，但其種種政策，包括增加軍備、貿易戰下給農業的巨額補貼、建圍牆阻擋非法移民等措施都會增加政府支出，以致經濟增長不太差的情況下財赤仍不斷上升，如今有估計本年度可能突破GDP的5%。美國國會預算辦公室的估計雖然沒有那麼高，但亦明顯超逾GDP的4%。



目前美國仍受惠於低利率，但倘若美國國債息率回升，並高於名義的經濟增長，美國就要勒緊褲帶，才能避免債務比率不斷上升。債務比率若不斷上升，往後財政走動的空間就會消失。收入愈來愈多要用來繳付利息，付了利息就沒法應付其他開支了。由於美國免不了人口老化，各種相關的支出只會上升，美國債務危机實在不容低估。



何濼生

珠海學院商學院院長

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