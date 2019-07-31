古勝：內銀股值博有原因

港股周二(30日)低開後好快就收回失地，大部分時間喺28,100點水平徘徊，恒指全日波幅僅214點，成交淡靜，大家都在觀望香港社會形勢發展，以及美國聯儲局議息的結果，總之唔做唔錯。最慘係班靠食佣嘅卜架，長期處於「失業」狀態！



聯儲局議息前，美國總統特朗普又再出口術，話小幅減息並唔足夠，真係人無厭足。老實講，今次聯儲局減息四分一厘係意料之內，但若然一次過減息半厘，就係好唔尋常，屆時美股不單只唔一定會升，更分分鐘會在憂慮經濟衰退下而出現震盪。



港股方面，內地對近兩個月香港形勢申明睇法同立場，基本上訊息冇大新意，股市又回復平常。不過，國際評級公司惠譽指香港的示威活動打擊商業活動信心，經濟、法治和管治皆存風險，則似乎在為計劃下調香港信貸評級作出提示。只是，港股喺呢個利淡消息下，照樣如定海神針，那說明甚麼？就是今時今日名義上的「港股」，實際上已非昔日的「港股」，而係「中國股市版2.0」。中資股表現才主導着恒指的走勢，亦說明恒指與香港經濟的關連度已大不如前。



係好定唔好，老古唔識講，只係知道，若然恒指好似A股咁「死亡心電圖」式的超窄波幅淡靜落去，金融業會陸陸續續有裁員減薪消息出現，對行業前景而言，顯然唔係一個好消息！



所以，仍然留喺場炒作的資金，可以抱住一個心態，就可以用「排除法」選股。即係點？即係將所有受香港經濟影響的本地企業股，全部剔出可選名單。大家可能會發現，做完呢個動作之後，表面上都仲有好多個股可以揀，皆因如今港股頗大部分是中資股。不過，當大家細心分析，站在流通性、盈利前景、財務及政策風險的角度睇，可以揀得落手的中資股實際上又唔係太多。



其實，唔買本地股，唔睇恒指，倒不如拚死無大害，集中火力睇國企指數仲實際啲。呢兩日支撐住成個市的，都喺啲中資金融股同騰訊控股(00700)。查實，若閣下一心日後都係做灣區人，人民幣有用得着的地方，咁其實呢一刻選擇集中火力坐內銀股，都有得諗，一來人民幣匯率波動對你長坐的影響不太大，反正生活上用得着。



二來買內銀股，就等如押注中國政府信用唔會冧，咁平估值，又咁高息，都叫抵賭。就博佢避到債災，少理股價，年年收五、六厘息，喺美國減息的情況之下，內銀呢個股息回報率又真係唔差。但當然，呢啲假設，係建基於內銀盈利能力得到維持，以官方的經濟增長年年超過6%嚟講，理論上應該風險唔大。實際呢？依家呢個世代，全球資金在鬥傻，長期量寬後的修正，原來係冇後果；量寬完可以再量寬，發鈔無極限，經濟周期蕩然無存。咁賭唔賭，就閣下自理了……



東方產經專欄作者 古勝

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