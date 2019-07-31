黃國英：收租股仍具長遠價值

最近香港公司股票備受沽壓，普羅市民其中一個回應，是李嘉誠早着先鞭，大幅減持了中港資產，現在已經是後知後覺。很明顯這些人根本沒有參與股市，得個講字，近期香港公司股票雖然下跌，但幅度有限，大家叫苦連天，只是心理上習慣了低波幅，而以房託基金為例，現時的水位仍然遠比李先生拋售中港核心資產同期高出頗多。



小市民買賣彈性，遠比超級富豪為高，現時狠心撤退的話，依然是更佳時機。自己選擇了保留大部分，作為分散組合中的一部分，繼續認定香港收租物業的長遠價值。當然可以不同意，始終是一個主觀的判斷，每個人的見解也有分別。



考慮的時候，最關鍵的一點，是低潮日子會幾長，記住香港大財團財政紀律極佳，要漫長日子才會出現嚴重價值破壞。至於另一個重點，則是有沒有更佳的資金出路，例如是否有把握在其他市場出手。



因為香港公司畢竟是蒙上了一道陰影，以話事啤作比喻，牌面忽然之間削弱，值博率下降，於是一些原本相比之下欠吸引的項目，可能忽然之間值得考慮，不妨細心想一想，到底面前還有甚麼潛在選擇。



自己沒有大動作，因為一向已經夠分散，事實上美國的科技股又有轉弱迹象，不能去得太盡。香港公司差極還會有個譜，所以只是一來一回之間減了少許而已。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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