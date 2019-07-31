沈振盈：香港經濟雪上加霜

周二(7月30日)期指結算，結算價大約在28,200水平，處於波幅的偏低位。7月份全月的波幅只得九百餘點，估計在8月份的波幅會擴大。周一港澳辦召開的記者會，發表了中央對近期香港事件的看法及評論。然而，似乎社會上的反應認為對事件沒有太大的幫助，投資者對投資前景仍然有極大的憂慮。很明顯，從近期的成交反映，資金入市意欲不大，反而隱約見到有沽貨套現的情況。



本周大事主要是，中美貿易談判及美國議息會議的結果。中美談判方面，雙方分歧仍大，估計難有進展。而美國聯儲局的會議，相信減息四分一厘的機會頗大，但此結果亦早已被市場所反映，一直強勢的美股，隨時有反高潮的出現。至於港股方面，正是內憂外患，示威行動已震散樓價，令到本來疲弱的實體經濟，更加雪上加霜，零售業步入寒冬。政府統計處快將公布的第二季GDP，極大機會出現負增長，到時香港的樓市將有更加大的壓力。



現時的策略，仍建議好友不要心急撈底，政治市要審慎行事，不能衝動。長線投資者繼續揸住現金及黃金，等待機會。至於投機者及淡友，可待美國議息後伺機做淡，博恒生指數下破28,000點的「頭肩頂」頸線，量度目標27,000點。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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