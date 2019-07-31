鄺民彬：降價壓力減 藥股靠穩

中美重啟貿易談判，加上美聯儲議息前夕，市場觀望氣氛濃厚。港股經過兩日下挫，周二輕微反彈40點至28,146點。國指升37點至10,818點。但大市成交淡靜，僅得617億元。國壽(02628)及新華保險(01336)同發盈喜，分別升1.5%及2.7%。本港地產股偏軟，新世界(00017)跌1.2%，恒地(00012)挫1.1%。



內地醫藥股近期股價走勢相對堅挺，主要由於市傳第二批針對仿製藥的帶量採購政策較預期溫和，另加上業務較少受到外圍因素所影響。消息指帶量採購政策將會擴展至全國，但未有擴大藥物範圍。而招標機制由獨家中標，改為最多三家企業中標，藥企降價壓力有所減輕，因此板塊情緒得以提振。雖然措施較預期寬鬆，但內地政府降藥費的大方向不變，故投資者宜考慮創新藥佔比較高、受政策影響較輕的藥企。



市場日前關注國務院港澳辦對香港局勢回應，本港零售收租股周一顯著受壓。惟其後表述未有超出市場預期，九倉置業(01997)周二反彈2.5%，為表現最佳藍籌。不過，中美貿易戰持續，環球經濟增長放緩，不利於消費情緒。加上，本港政治局勢動盪，示威活動持續，進一步打擊本地消費情緒及旅客訪港意欲。商場人流減少，零售收租股業務表現料會受到波及，板塊前景偏淡。



投資者關注中美貿易談判進展，但市場普遍預期不會取得重大突破。而另一焦點為美國聯儲局議息，市場已預期聯儲局本周減息四分之一厘，焦點將轉移至會議後聲明以及主席鮑威爾的講話，以評估未來減息步伐。另外，本周亦有較多經濟數據公布，如中國7月製造業PMI及美國7月非農就業數據等。由於市場本周有較多不明朗因素，投資者偏向審慎，大市向上動力有限，短期或再次下試50天平均線支持(27,976點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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