鄭勤龍：恒指中線仍然向好

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火風鼎》變《澤風大過》之中，日前恒指曾一度失守28,000點，但在50天移動平均線上初步有支持。



在易經八卦中，風性代表無定向和飄忽不定，今「鼎」卦與「大過」卦皆帶風，而且「大過」卦為陰爻包陽爻之象，由於陰主靜而陽主動的關係，因此有上落格局之象，然而「大過」有大的過度之意，因此上落幅度亦將會擴大。



鼎為古時三足兩耳的烹飪銅器，「鼎」卦木上有火，乃薪柴燒火之象，本為吉兆，但由於在烹飪新菜餚之前，定必須將鼎中的舊物或殘渣先倒出，所以若將卦象對應於恒指的走勢時，便每每有先底後高的應驗。



據近日美國公布的經濟數據中顯示，新申領失業救濟人數和耐用品訂單皆表現理想，而且美國GDP季度增長亦優於市場預期，大大減低了聯儲局大幅減息的可能性。加上近日港人都香港政府的管治失去了信心，亦或多或少會影響港股的表現，因此不排除恒指或有機會下試250天移動平均線，目前約27,600點。



然而由於「鼎」卦為去舊迎新之象，《雜卦傳》曰：「革去故也，鼎取新也。」若革是破壞，那鼎則是破壞後的建設，因此恒指在中線大方向而言，仍然是利好的，有利逢底吸納優質股以作部署，中線可考慮以29,500點為目標。



玄學金融家 鄭勤龍



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