陳錦興：行業快復甦　中芯睇10.5元

本地政經局勢欠明朗，資金由本地零售、收租及酒店股流出，半導體股反而表現較穩，一來行業有復甦迹象，二來美國納指強勢，均有利板塊表現。中芯國際(00981)今年以來股價升幅達三成，大幅跑贏大市。近期隨着中美恢復貿易談判及針對華為的禁令有所鬆動，中芯股價再現反彈之勢，有望再挑戰今年高位。



早前，大型半導體代工製造商台積電對下半年展望樂觀，料第三季營收將按季增18%、第四季將優於第三季，下半年旺季效應可期，台積電亦強調5G需求很強。此外，剛公布中期業績的半導體相關公司ASM太平洋(00522)，其第二季新增訂單及毛利率，按季均有改善，也被視為行業走出低谷的信號。



中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業。中芯今年首季賺2,438萬美元，營業額6.69億美元，按年跌19.5%，毛利率為18.2%，相比2018年第4季的17%有所擴闊。



中芯預期全年毛利率指引介乎高雙位數至20%的範圍，意味未來數季毛利率平穩並略有改善。隨着環球央行同步採取寬鬆貨幣政策，科技及半導體股會受追捧。預期內地支持自身半導體行業的政策不變，公司中長線而言可受惠。市場目前對半導體股的看法正面，亦憧憬其中期業績，建議9.05元吸納，目標價10.5元，跌穿8元止蝕。





英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



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