袁沛儀：英鎊超賣　下行空間有限

市場聚焦聯儲局明晨議息，觀乎美國各行業PMI表現各異，核心通脹雖然穩健，不過油價增長放慢限制整體升勢，料通脹前景反覆下行，估計當局將減息，短期拆息先行回落，不過料年內減息步伐比市場預期慢，推測美元下試97.60。



全球主要央行貨幣政策趨向寬鬆，方向一致下匯市難見單邊。技術上，歐元貼近保力加通道底，料將短線反彈，上試二百天線1.1220。唯獨英倫銀行在脫歐進程無方向下，貨幣政策短暫維持不變；不過約翰遜再次表態將推行硬脫歐，英鎊一度急挫，不過技術上已經嚴重超賣，料下行空間有限，短線見繼續反彈，上試1.2380。



商品貨幣方面，澳洲及新西蘭近期消息淡靜，料澳元及紐元先分別下試0.6860及0.6560。美國原油存庫減少，加上全球經濟增長放緩下，料油價在58美元附近上落，加元短線無方向，料美元兌加元在1.3050與1.3230區間整固。



全球股市表現不錯，參考「市寬」均預示美、英股市短線繼續慢升，估計市場避險情緒在低位徘徊，料避險貨幣回落；估計美元兌瑞郎上試1算；美元兌日圓上試109.90；金價在1,400美元探底。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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