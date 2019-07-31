王昕媛：創新藥定價有竅妙

恒瑞醫藥(600276.SH)PD-1單抗艾瑞卡公布了售價，單支價格在2萬元，但是贈藥後(買2送2)，一年治療費用11.8萬元人民幣(下同)。那麽是不是加劇PD-1的競爭戰呢？的確是這樣的，國產藥和進口藥就單價和增藥方案來看，國產藥性價比更高，靈活度更高。比如進口的O藥和K藥，只能在適應症範圍內增藥。但是恒瑞PD-1單抗艾瑞卡，可以在主治醫生判斷可以治療的腫瘤患者，都可以享受增藥活動。



但是，我們知道，現在已經有3家上市的國產PD-1，那麽恒瑞的產品和信達生物(01801)、君實生物(01877)的比起來，是否有競爭優勢呢？第一，就增藥門檻來看，君實勝出。因為君實2.88萬起增藥，低於恒瑞的3.96萬，信達的4.7萬，O藥的11.1萬，K藥的17.9萬；第二，年治療費用來看，君實最低，君實為10萬，信達為17.24萬，恒瑞11.8萬，O藥的22.13萬，K藥的32.25萬；第三，慈善增藥的推行周期，比如，信達是3周期可以增藥，君實是4周期，而恒瑞是2周期，最快進入增藥周期。所以價格優勢上，君實最低，而恒瑞緊跟其後。



那麽療效上呢？目前PD-1單藥的有效率在20至40%，而我們知道，普通安慰劑的有效率也有30%，屬於偏低水平，但是聯用的客觀緩解率(Objective Response Rate，ORR)可以提高至50%以上。我們根據ORR和DOR(持續緩解率)相乘得到使用PD-1患者持續12個月和持續6個月的使用比例。我們以K藥和O藥公布的ORR和DOR計算，聯合用藥的話，12個月以上的使用率在20至30%。



上述結果表明，相當一部分患者的使用期限低於1年。因此，通過臨床應用數據，可以判斷未來PD-1發展趨勢，如果病人存活期為半年，那麽根據當前增藥方案，基本上，藥企半年已經增到一年的治療費用了，比如恒瑞的PD-1，半年的單病人支出已經達到11.8萬元了，企業銷售收入可觀。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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