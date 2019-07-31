中國銀河國際：順豐搶佔智能快件箱商機

近期，交通運輸部公布了《智能快件箱寄遞服務管理辦法》(下稱《新規》)，定於2019年10月1日起實施。智能快件箱的發明及推展，解決了速遞時間不對稱的問題，具有可觀的發展空間。在派件方面，內地產業信息網數據顯示，傳統派件的方式需時七分鐘，在寄件方面，內地消費者協會調查表明，有32.3%的用戶寄送包裹等待時間超過三小時，雙方信息接收時間不對稱，導致等待時間較長，而智能快件箱有助縮短服務時間。



根據艾瑞諮詢數據顯示，預計2019至2020年，智能快件箱的規模分別達到52.3萬及77.2萬組，增長率分別為57.3及47.6%，速遞入櫃率分別為12及15%，智能快件箱的需求仍處於高速發展，前景亮麗。



快將實施的《新規》中，其中第五條表明，支持將智能快件箱納入公共服務設施規劃及便民服務、民生工程等項目，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域布局中，智能快件箱將有助於推動破解智能快件箱使用企業，規範寄件及收件檢視、實名寄件及收件、服務時限等。服務質量等事件，則須要求速遞投放快件箱前需要徵得同意，明確不得通過智能快件箱接收交寄物品和投遞快件的具體情形，保護速遞用戶合法權益，有助於提升速遞服務的品質。



《辦法》規定，智能快件箱的營運企業應當向監管機構備案，並且具備營運及使用的通行證，行業監管力度更趨嚴格，進入門檻更高。當前急務，是智能快件箱運營企業主要是中郵速遞易和豐巢科技，中郵速遞易於一八年鋪設約14萬組快件箱，豐巢科技則達15萬組。中郵速遞易主要股東為中國郵政及菜鳥網絡，分別佔50%及10%股份。順豐控股(002352.SZ)自從收購了韵達股份(002120.SZ)及申通快遞(002468.SZ)手頭上的豐巢科技股權後，共佔持股量14.43%，在行內頗具影響力，前者的投資價值大。



中國銀河國際研究部



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