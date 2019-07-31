與特朗普打對台？諾獎得主席勒：美國可加息！

外媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)表示，美國失業率非常低，經濟發展熾熱，維持現況並不困難，故可以在7月再加一次息，來為經濟降溫。



席勒的說法似乎與美國總統特朗普「打對台」，因為特朗普近日多次呼籲聯儲局大幅度減息。至於根據利率期貨，市場亦幾乎肯定本周該局會落實減息。



席勒同意聯儲局有良好的貨幣政策決定，但他不理解現時減息有何理據支持。他續說，通脹現時約為1.5%，其實距離聯儲局2%的目標並不遠；再者，美股標指突破3,000點，處於歷史上非常高的水平。



他最近更警告，美股可能面臨歷史性的回調，因為股市估值較1929年的紀錄還要昂貴。不過，他相信經濟未有衰退迹象，不排除今年股市仍可以上漲。



另一方面，席勒警告白宮影響貨幣政府會帶來風險。從歷史上來看，政府過度干預央行的決策，最終可能會導致通脹急飆，雖然這在時間上或有滯後，但仍有風險陷入危機。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。