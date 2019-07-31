美股收市：道指跌23點　寶潔逆市漲近4%

市場對於中美貿易談判成果期望不大，並觀望聯儲局周內議息，美國股市周二反覆偏軟。道指收報27,198點，跌23點或0.09%；標指收報3,013點，跌7點或0.26%；納指收報8,273點，跌19點或0.24%。



個股方面，寶潔(P&G)季績勝預期，股價收漲3.8%；「人造肉第一股」Beyond Meat公布季績後「見光死」，股價收挫12.32%，低見183.5美元。市場關注蘋果公司(Apple Inc.)在周二收市後公布季績，股價收市跌0.43%。



最新一輪貿易談判一連兩日在上海舉行，惟特朗普突然在社交媒體上發文，斥中國仍沒迹象兌現購買美國農產品的承諾；更稱若他連任成功，將會使兩國貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至會不達成貿易協議。



特朗普說：「中國的情況非常壞，(經濟增長)27年最差的一年。他們本來應該開始購買我們的農產品，但沒有迹象顯示他們正在這樣做。這是中國遇到的問題，只是他們沒有正視。」



他續說：「在過去3年(即特朗普就任總統以來)，我們的經濟已經變得比中國經濟更要強大。我的團隊現正與他們談判，但他們總是改變協議，務求最終使他們獲益，他們極有可能應該等待我們的總統大選，看看我們會否得到像『眼瞓的拜登(極有可能成為民主黨總統候選人)』當選，然後他們可以像過去30年一樣，得到偉大的協議，並繼續佔美國便宜，甚至比以往任何時候都更大、更好。」



他說：「不過，他們等待的問題是：如果我贏了，他們得到的協議將比我們現在談判的要困難得多......或者根本沒有協議。我們擁有全部籌碼，是我們過去的領導者從未得到過！」



他又引述著名商界及媒體人士的言論，指中國已失去了500萬個職位，以及200萬個製造業崗位，主因是美國實施關稅。特朗普令中國重頭來過，美國則正在做偉大的事。



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