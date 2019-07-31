【市前重點睇】美股偏軟　油價做好

●美匯指數觸及98.206，港匯企7.8236，圓匯高見108.63，離岸人民幣(CNH)考驗6.89關，歐元高企1.1158，英鎊跌至1.2161。金價升穿1,430美元關，高見1,432美元。油價做好，布油漲至64.72美元，紐油升穿58美元關。道指期貨上升。



●美國總統特朗普突然在社交媒體上發文，稱若他連任成功，將會使中美貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至會不達成貿易協議。



-特朗普抨擊中國不願購買美國農產品，稱中國還在繼續「剝削」美國，並且總在最後關頭為自身利益改變協議；中美一是達成很棒的協議，一是乾脆沒有協議。



●道指收報27,198點，跌23點或0.09%；標指收報3,013點，跌7點或0.26%；納指收報8,273點，跌19點或0.24%。 https://bit.ly/2GD1RH0



-蘋果公司(Apple Inc.)上季收入按年微升1%至538億美元，市場預期為533.9億美元；每股盈利2.18美元，市場預期為2.1美元。股價盤後升逾4%。



●蘋果公司庫克表示，今年餘下時間將非常令人期待，並透露將有「重大發布，包括旗下所有平台、新服務以及數個新產品。」



●美國10年期國債孳息率跌0.71點子，報2.058厘。



●2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)表示，美國失業率非常低，經濟發展熾熱，維持現況並不困難，故可以在7月再加一次息，來為經濟降溫。



●美國6月份待完成房屋銷售按月急升2.8%，不但高於市場預期的0.5%，更是3個月來最大升幅，反映較低的按息和就業職位穩步增長，有利樓市需求。



●美國7月份消費者信心指數由6月份經修訂後的124.3點升至135.7點，遠勝市場預期的125點。



●港股ADR指數收報27,931點，跌215點。



●8月恒生指數夜期收報27,910點，跌214點，低水237點，成交32,212張。



●紐約期金收報每安士1,429.7美元，升9.3美元或0.7%，連升3日。



●紐約期油收報每桶58.05美元，升1.18美元或2.07%；布蘭特期油收報每桶64.72美元，升1.01美元或1.6%。



●英國富時100指數收報7,646點，跌39點或0.52%；法國CAC指數收報5,511點，跌90點或1.61%；德國DAX指數收報12,147點，跌270點或2.18%。 https://bit.ly/2LPyAgI



●英國首相約翰遜稱，無論如何英國都將於10月31日脫離歐盟，甚至暗示在此之前可能不會與歐盟進行任何有關退出協議的談判。他還敦促歐盟在脫歐協議上做出讓步。



●日本央行行長黑田東彥表示，央行將毫不猶豫地增加刺激措施，以防止影響價格動能的風險成真。



●中央政治局周二(30日)召開會議，承諾「有效」應對經貿摩擦，適時適度實施宏觀政策逆周期調節；不將房地產作為短期刺激經濟的手段。



●傳中國人民銀行的地方分支機構已經告知商業銀行要適當增加貸款。



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