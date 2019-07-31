三星次季純利大跌5成　股價曾挫逾3%

南韓三星電子公布截至6月底止第二季，錄得收入為56.13萬億韓圜，按季增長7.13%，按年跌4.01%。股東應佔溢利5.06萬億韓圜，按季跌0.97%，按年瀉53.91%。



經營溢利6.6萬億韓圜，按季增長5.93%，按年則挫55.61%。當中，來自晶片業務的經營溢利跌17.47%，至3.4萬億韓圜，顯示屏業務扭虧為盈，錄得經營溢利7,500億韓圜。



公司指出，雖然需求有限度復甦，但記憶晶片市場仍然疲弱，價格續跌。顯示屏業務有所改善，主要受惠於剛性OLED面板的銷售強勁等，抵銷了大型顯示屏方面的損失。



展望下半年，公司料雖然由於強勁的季節性因素及採用更高密度的產品，需求有望進一步增長，但晶片業務持續不確定性仍存。至於新的智能手機產品的發布，有助於移動顯示屏的收益，但智能手機市場整體需求低迷，或將限制顯示屏業務的上行潛力。



公司又稱，其所面臨的挑戰不僅來自業務範疇的不確定性，還來自全球宏觀經濟環境的變化。公司將繼續投資於提升業務能力和未來技術，包括5G、系統半導體、人工智能和汽車零部件，以實現長期增長。



該股早段曾跌3.1%，低見45,150韓圜，最新報45,400韓圜，跌2.47%。



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