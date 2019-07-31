【股民熱話】藍籌港企股跑輸有何啟示？

自6月9日香港爆發大型遊行以來，表面上恒生指數由低位反彈了逾千點，但本地社會動盪不安，人心散亂，每個星期的示威遊行演變成暴力衝突，且一次比一次嚴重，不但影響零售及旅遊業，本地消費及投資信心亦受到衝擊。有國際評級公司更明言，香港示威運動升級，勢損害商業機構信心，經濟存下行風險。



睇番6月9日大型遊行後至今，藍籌股中，股價跑輸恒指並錄得跌幅的7家專營本地市場的港企股之中，有5隻從事商場、寫字樓、停車場租賃、酒店及或住宅物業發展業務的地產相關股份或房產基金，分別是九龍倉置業(01997)、新世界發展(00017)、領展房產基金(00823)、太古A(00019)及信和置業(00083)，所佔比逾七成，顯見市道轉差對大型上市本地企業尤其是地產相關股份影響較大。雖然暫時而言，跌幅僅單位數字，但若計及期內恒指上升，一來一回，也許較能凸顯到投資者的取向。



針對地產市道的情況，目前香港的住宅樓市處於不正常的現象，即使經濟差，不見得有太大的下跌空間，皆因可以預視的未來數年新供應減少，供不應求，如何大跌？可經濟差，對於商用物業的租賃而言，影響卻如立竿見影。



事實上，香港政治風險上升，國際機構選址區域總部時必然會考慮的因素；多個地方就香港發旅遊警示，暑假旺季訪港遊客減少，商場食肆當災，舖租亦受壓；香港人每天活在惶恐、怨恨的心理狀態中，本地消費者還有多大消費的意欲，故就連公屋、大眾化的商場，租務都會受到影響。現有租戶難捱，新的潛在租戶又不繼，租金收入下跌也是必然後果。這使得香港的地產市道，出現兩個不同的現象，就是住宅物業市場在供求失衡嚴重之下波動相對有限，但商用物業市場卻隱現不穩定，故投資者在選股時亦須注意。



至於期內另外兩家表現跑輸恒指兼錄得跌幅的藍籌港企股，分別是中電控股(00002)及恒生銀行(00011)，前者主要受盈警影響，而後者則受到本地各行各業的信貸需求增長減緩的影響有關。筆者都係嗰句，繼收租股之後，下一個跑輸大市的重磅板塊，可能是即將進入業績期的本地銀行股，大家宜打醒十二分精神，規避相關的風險。



東方產經專欄作者帥哥



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你