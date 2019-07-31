亞洲股市：日股跌逾百點　任天堂挫3%

中美貿易談判進行之際，美國總統特朗普又出口術警告中方，美股收跌；亞洲主要股市向下走，日本日經225指數早段跌151點或0.7%，至21,558點。



板塊方面，能源股跌1.2%，金融及地產股跌幅不足1%。個股中，川崎重工下挫近5%，三菱電機跌3%，日產汽車跌0.8%。



任天堂(Nintendo)挫3%。公司截至今年6月底止3個月營業利潤按年下降10.2%至274.28億日圓，純利大減45.7%至166.04億日圓。



南韓首爾綜合指數微跌2點或0.1%，報2,035點。樂金電子及第一製藥跌3%至4%。



三星電子微跌0.2%。公司公布第二季度淨利潤5.06萬億韓圜，勝市場預期，但預期下半年手機市場需求依舊疲弱。



澳洲悉尼普通股指數則跌13點或0.2%，報6,914點。板塊方面，公用事業股跌1%，地產股跌0.4%。個股中，澳洲礦業挫5%，Northern Star資源跌4%。



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