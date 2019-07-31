【即市分析】界內證何解未見活躍？

東方產經專欄作者HS哥：近期港股交投淡靜，日日冇波幅冇成交，連身邊最手痕的炒家都冇乜入場意欲，因為冇波幅可炒，值博率實在太低。雖然，衍生工具市場新出「界內證」供炒家選擇，但暫時市場反應未見太踴躍，何解？



首先，去到這一刻，留得在投資市場上的投資者，相信都係「最勇及最醒」的一批，但既然係喺經驗豐富的炒家，市場上可供選擇的產品甚多，自然冇咩必要做新品「白老鼠」。從昨日最旺成交的恒指界內證都係只得79萬元成交，以及股王騰訊(00700)最旺的界內證成交僅1.8萬元可見，顯見界內證欠鑊氣。



另外，界內證的主要理念是炒波幅，惟現時港股波幅經已好細，且成交薄弱，所謂「十個牛皮九個淡」，爆邊的機會正在增加，用來作為套戥其中一個部分尚可考慮，單單以買賣界內證炒波幅，目前未見值博。



至於話，係咪應該等界內證近到期日，才偷雞博界外轉界內，呢個問題暫時答唔到，皆因睇番最快到期的恒指界外證，都要等到2020年1月先到期。所以話，界內證推出近月，交投未見活躍，不無原因。

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