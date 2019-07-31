中國7月製造業PMI升至49.7　高於預期

中國統計局公布，7月份製造業採購經理指數(PMI)為49.7，較預期49.6高，亦是4月份以來首現回升；6月份為49.4。



從企業規模看，大型企業PMI為50.7，高於6月0.8個百分點，升至擴張區間；中、小型企業PMI為48.7和48.2，分別按月回落0.4和0.1個百分點，位於盛衰分界線以下。



生產指數為52.1，按月回升0.8個百分點；新訂單指數為49.8，按月回升0.2個百分點；原材料庫存指數為48，按月下降0.2個百分點；從業人員指數為47.1，按月回升0.2個百分點；供應商配送時間指數為50.1，按月微落0.1個百分點。



統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，製造業行業景氣面有所擴大，生產擴張總體加快，市場需求有所改善，價格指數、進出口指數亦有所回升，企業發展預期穩中向好。在調查的21個行業中，12個行業的PMI位於擴張區間，按月增加3個，其中煙草、造紙印刷、醫藥、電氣機械器材、電腦通訊電子設備等製造業位於51以上，行業呈現較快擴張。紡織、金屬製品、通用設備等製造業PMI在盛衰分界點以下，行業景氣度回落。



至於非製造業PMI報53.7，預期為54，前值為54.2。綜合PMI報53.1，前值53。



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