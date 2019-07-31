【即市分析】燃氣股級級上有原因

東方產經專欄作者股博士：近期港股冇氣冇力冇成交，要搵跑贏大市的板塊唔易，見近期燃氣股表現唔錯，究竟值唔值得押注？(燃氣股板塊表現：https://bit.ly/2tOU3gj )



從行業前景出發，內地長線支持潔淨能源，燃氣股發展前景確實不容忽視。另外，相對而言，燃氣股屬內需板塊，並不太直接受到中美貿易戰的影響。



睇番近期大行對燃氣股睇法各異。其中野村近期就發表報告，由於宏觀經濟放緩，工商業用戶的天然氣消耗較預期疲弱，故將華潤燃氣(01193)今明兩年之零售銷氣量增長預測，由原來的按年分別上升19%及18%，降至按年各升14%及16%，所以將其投資評級下調至「中性」，並將對其目標價降至36元。



大和則指出，潤燃股價由7月15日開始調整了6%，相信是反映在工業活動放緩下，市場憂慮集團今年上半年增長緩慢的因素。不過，該行表示，潤燃在今年至2021年的收益率料可擴張1.1個百分點，且具長期穩定的每年60億至80億元資本開支用於城市天然氣，估計已進入收成期，故維持其「跑贏大市」的評級，目標價上調至43元。



走勢上，潤燃股價自年初開始愈升愈有，7月高見42.85元後一度回調，惟跌至50日線左右見支持，短期若能重上40元關應可更上一層樓，值得吼位跟進，目標價44元，止蝕位38元。



另外，中國燃氣(00384)股價走勢亦好靚仔，5月尾開始拾級而上，就算7月上升動力減弱，但向上趨勢未停，且50日及100日線已經轉跌為升，走勢仍然偏好，同樣值得順勢跟進，目標價36元，跌穿30元止蝕。

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