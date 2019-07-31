差估署：逾千呎大單位售價指數按月跌1.7%

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年6月份實用面積1,075方呎以上大型住宅單位跌幅較明顯，該類單位售價指數報332.2點，較5月份下挫約1.7%。今年首6個月仍漲約7.4%。



至於實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報396.7點，按月跌約0.75%。今年截至6月份，則累積上調約9.6%。



此外，據臨時數據，6月各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，當中港島及九龍區下跌，新界區仍上升。



港島區細單位平均每方呎售價約16,705港元，較5月下調約5.7%，而以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約718萬。今年上半則累升2.7%。



九龍區同類單位平均呎價約14,847元，按月跌約1.2%。以實用面積約430方呎單位計，該區細戶平均售價約638萬元。今年首六個月，該區呎價漲約12.2%。



新界區上月細單位平均每方呎售價約13,788元，按月上調約0.36%。以實用面積約430方呎單位計，該類單位平均售價約592萬元。上半年該區細戶已升達14.3%，遠高於整體樓價升幅。



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