【高盛推介】港股曾挫逾400點　恒指牛熊購沽證選取

高盛(亞洲)有限責任公司：美國總統特朗普警告中國，不要試圖等待他完成首屆總統任期後才達成貿易協議；市場對中美貿易談判取得進展的樂觀情緒淡化。美股收跌。



恒指昨日反彈升40點；今日(31日)再度下跌，最多下挫445點，最新仍挫逾300點或1.1%，跌穿27,900點。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金再度轉向沽出牛證及部署熊證。當中牛證錄得約5,830萬港元資金流出，而熊證則錄得約4,580萬元資金流入。



今日市場未有合適的牛熊證新上市，投資者如計劃部署時，可繼續跟進市場現有的產品。



投資者如計劃部署熊證，由於市場上最貼價的該批產品出現高街貨的情況，因此可轉移留意收回價稍遠一點的低街貨產品。當中可留意屬貼價的恒指熊(51638)，收回價與現價有約600點差距。



恒指熊(51638)收回價28,438點，行使價28,538點，換股比率10,000，槓桿比率34.8倍，高槓桿兼低街貨近熊。



投資者如計劃部署牛證，現階段可考慮以收回價與現價約300點或以上的產品作部署，當中可留意恒指牛(60849)。以及可留意收回價稍遠，在27,350至27,450點附近的恒指牛(50290)及恒指牛(60855)。



恒指牛(60849)收回價27,518點，行使價27,418點，換股比率10,000，槓桿比率77.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(50290)收回價27,458點，行使價27,358點，換股比率10,000，槓桿比率64.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(60855)收回價27,368點，行使價27,268點，換股比率10,000，槓桿比率56.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(60849)收回價27,518點，行使價27,418點，槓桿比率77.3倍。



恒指牛(50290)收回價27,458點，行使價27,358點，槓桿比率64.7倍。



恒指牛(60855)收回價27,368點，行使價27,268點，槓桿比率56.8倍。



恒指熊(51638)收回價28,438點，行使價28,538點，槓桿比率34.8倍。



恒指購(18913)行使價28,538點，到期日2019年09月27日，實際槓桿22.2倍。



恒指購(19243)行使價28,620點，到期日2019年11月28日，實際槓桿15.3倍。



恒指沽(12173)行使價27,568點，到期日2019年09月27日，實際槓桿17.5倍。



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