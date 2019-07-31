【瑞通推介】騰訊跌穿370元　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普發文斥中國無迹象兌現購買美國農產品的承諾，市場對於中美貿易談判取得進展期望不大，加上觀望聯儲局周內議息，美股隔晚反覆偏軟，道指收報27,198點，跌23點或0.1%。



恒指昨日(30日)收報28,146點，升40點或0.1%；今日(31日)曾挫超過400點，見27,700點水平，再創近期低位，技術上失守50天線(27,975點)，下一技術支持觀察250天線(約27,608點)。



天文台公布中午至下午二時或改掛8號烈風或暴風訊號，消息公布後，指數跌勢加劇。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近6,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,500萬元，反映投資者部署淡倉看跌。



昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



騰訊和高通宣布，將在手機遊戲和5G領域上合作，並打造騰訊支持的5G版本遊戲手機。騰訊昨日走勢較大市強，最多升1.5%至377.8元，創超過兩個月高位，收市於373元之上。今早回吐約1%，曾跌穿370元，但仍處主要移動平均線之上，約365元的10天線為首個支持。昨有約1.59億元北水流入騰訊。輪證資金流方面，昨有近750萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約730萬元淨流入。



中國平安昨錄11.7億元沽空金額，沽空比率高達51.3%。股份昨曾升逾1.6%至96.6元，但其後高位遇阻，收市僅微升。今早隨市跌超過1%，跌穿94元，連失10天和20天線。平保是迄今少數未有發盈喜的內險股。昨有約1.61億元北水流入平保。輪證方面，昨有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有113萬元淨流出。



港股近期成交低企，但有券商續看好集團長遠前景。港交所近期股價走勢反覆向下，昨收於266元之上，今早續偏軟，再次跌穿約264.9元的50天線，支持或要下移至260元關口。昨有逾150萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有111萬元淨流入。另港交所昨錄北水淨買入1.42億元。



近日受香港政治氣氛以及美國息口走勢影響的新地，昨以全日高位127.8元收市，升不足0.5%，但結束連跌6日走勢。今早受大市下跌拖累，新地再度跌穿127元，跌幅逾1%。昨有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有68萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購(20534)行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿9.1倍。



新上市騰訊貼價、中短期沽(21599)行使價350元，2019年12月到期，實際槓桿6.6倍。



平保輕微價外、中短期購(28831)行使價100元，2019年11月到期，實際槓桿13.5倍。



平保貼價、短期沽(16665)行使價88.88元，2019年10月到期，實際槓桿12.8倍。



港交輕微價外、中短期購(16656)行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿14.4倍。



港交貼價、中短期沽(16662)行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿11.6倍。



新地貼價、中短期購(20140)行使價129.8元，2020年1月到期，實際槓桿9.2倍。



新地價內、中短期沽(16143)行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.9倍。



友邦輕微價外、中短期購(19892)行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿10.3倍。



友邦貼價、中短期沽(18344)行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。





瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68362)收回價27,210點，槓桿比率37倍。



恒指熊證(51000)收回價28,890點，槓桿比率20倍。



騰訊牛證(51333)收回價353元，槓桿比率17.9倍。



騰訊熊證(59181)收回價386.2元，槓桿比率17倍。



平保牛證(69278)收回價88.6元，槓桿比率14.6倍。



平保熊證(58833)收回價98.5元，槓桿比率13.5倍。



友邦牛證(69282)收回價76.6元，槓桿比率11.3倍。



友邦熊證(67446)收回價89.9元，槓桿比率9.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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