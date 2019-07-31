【即市分析】好消息沖喜　騰訊績前再上？

東方產經專欄作者桃桃：港股周初一輪急挫，再度回復舊觀，跌唔落又升唔起。在這沉悶格局，不斷有好消息沖喜的騰訊控股(00700)，股價保持強勢，加上8月份中旬公布業績，有望績前再炒番轉。



騰訊近日動作多多，將與美國半導體製造商高通開展合作項目，使用高通晶片支援旗下視頻遊戲，及共同製作一款5G版手機遊戲。此外，再度成為NBA的中國區數字媒體官方合作夥伴直至2025年。早前騰訊代理發售任天堂Switch遊戲，又傳出有意進入日本的雲計算市場。以上種種均見騰訊積極的發展意圖，加上北水扶持，成為近日頂住恒指的定海神針。



參考大行報告，摩通指騰訊近月推出多款成功遊戲，估計下半年遊戲業務的表現具可見性。該行說，騰訊次季及2019年全年手遊收入將分別升25%及27%；次季非通用會計準則計算，料每股盈利2.5元人民幣，較市場預期高6%，將目標價降至460元，維持「增持」評級。以現價約373元水平計，潛在升幅逾2成。



走勢方面，騰訊企穩5月底以來的升軌之上，14日RSI未屆超賣，後市仍然有力向上，首站先睇4月份高位400元水平。惟跌穿升軌即20天線361元附近，宜先行止蝕。

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