【高盛推介】友邦歷史高位後續跌　牛購證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦自本月19日創歷史高位見88.5港元後，開始連日下跌，今日(31日)續跌，並一度跌2.7%，跌穿81元，暫為六連跌，累計跌幅約7.3%。



有券商預期，友邦今年上半年的新業務價值可增長19%，指友邦仍是行業首選，給予「買入」投資評級，目標價98元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金在友邦下跌時持續吸納認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,740萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。另外，亦見牛證有活躍資金流入，當中昨日錄得約290萬元，為昨日最多資金流入的個股牛熊證相關資產。



友邦續跌，投資者可考慮趁低吸納認購證部署反彈。短期貼價的選擇可留意價外幅度約7%的友邦購(27832)。



此外，近日市場關注行使價在94元附近，11月到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的友邦購(20369)。中年期的選擇可留意價外幅度約8%，年期約4個月的友邦購(21066)。



友邦購(27832)行使價85.93元，2019年08月27日到期，實際槓桿26.2倍，短期高槓桿貼價認購證。



友邦購(20369)行使價93.93元，2019年11月01日到期，實際槓桿14.4倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



友邦購(21066)行使價86.91元，2019年11月22日到期，實際槓桿10.5倍，中年期、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意收回價與現價有約3.7元差距的友邦牛(68387)。以及可留意收回價稍遠一點的友邦牛(60402)。



友邦牛(68387)收回價77.08元，行使價76.48元，換股比率100，槓桿比率17.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



友邦牛(60402)收回價75.08元，行使價74.48元，換股比率100，槓桿比率12.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



高盛友邦認股證及牛熊證條款：

友邦購(27832)行使價85.93元，到期日2019年08月27日，實際槓桿26.2倍。



友邦購(20369)行使價93.93元，到期日2019年11月01日，實際槓桿14.4倍。



友邦購(21066)行使價86.91元，到期日2019年11月22日，實際槓桿10.5倍。



友邦牛(68387)收回價77.08元，行使價76.48元，槓桿比率17.5倍。



友邦牛(60402)收回價75.08元，行使價74.48元，槓桿比率12.0倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



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