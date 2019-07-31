【午市重點睇】美元續企98樓上　金價呈強

●在亞洲市，美匯指數略回至98.05；圓匯報108.57；歐元兌美元弱企1.115；英鎊低見1.2146。港匯最新處7.8255。在岸、離岸人民幣一度回軟至6.89，最新在6.88水平。金價報1,428美元，布油升穿65美元，紐油報58.45美元。道指期貨升71點。



●天文台考慮改發8號烈風或暴風信號，港股午後或停市，恒生指數半日跌313點或1.11%，報27,833點。https://bit.ly/2LQqCDQ

-異動股：派息減少，和電香港急跌7%。

-異動股：傳來自華為的訂單急增，富智康曾漲7%。

-澳優發盈喜，料上半年經調整後盈利升近64%。

-青島港：控股股東之股東結構或大變。

-美的置業計劃發行13億人民幣公司債。



●【即市分析】

-界內證何解未見活躍？https://bit.ly/2KcQOFC

-燃氣股級級上有原因。https://bit.ly/2YfYtgf



●A股快報：滬深三大指數半日收市偏軟。https://bit.ly/2ZrBKdS

-中國廣核擬深交所上市，料膺今年集資王。



●亞洲股市：日股中段跌近1%。https://bit.ly/314ZAMC



●中國7月製造業PMI升至49.7，高於預期。https://bit.ly/2LT1zjI



●差估署：6月份私樓售價指數跌至393.7。https://bit.ly/2MsuMl1

-差估署：逾千呎大單位售價指數按月跌1.7%。

-樓市轉勢：代理指政治形勢若惡化，樓價至少跌3%。



●港元拆息︰1個月期回落至1.92厘。



●人民幣中間價為6.8841，上調21點子，結束七連跌。



●人行未有進行逆回購操作。



●公司業績：

-IMAX中國半年多賺17%，中期息2美仙。



●傳中國加強審查中小型銀行股權結構。



●三星次季純利大跌5成，股價曾挫逾3%。



●憂慮「硬脫歐」，英國汽車業上半年投資大減逾70%。



●Apple收入高於預期，料新iPhone銷售樂觀。



●全球經貿戰：日韓貿戰恐失控，美國敦促「休戰」。



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其他精彩新聞：【股民熱話】藍籌港企股跑輸有何啟示？

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