陳海潮：7月份私樓售價指數料按月跌1.5%

差餉物業估價署公布今年6月份私人住宅售價指數報393.7點，按月下跌約0.78%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，官方樓價指數一如本行預期回落，惟在中小型住宅剛性需求支撐下，跌幅較預期為少。



若按單位呎數分析，6月份樓價跌幅較顯著者集中在C、D及E類的中至大型單位，跌幅介乎1.54%至1.82%不等；至於A及B類的小型單位分別跌0.91%及0.40%，反映小型單位目前剛性需求仍然強烈，樓價暫比大單位企得較硬。



近期社會政治運動持續，各區遊行衝擊不斷，故預期本月樓價依然向下，預期下次公布的7月份官方樓價指數跌幅持續，且料擴大至1.5%。



他預料，踏入8月份社會政治運動仍將持續，樓價仍會受壓，惟目前二手市場未見太多業主割價求售，大部分仍以觀望為主，故暫時需求仍然大於可供應的盤源，樓價急跌的機會不大。



倘若政治事件在第三季可望逐漸解決及淡化，相信樓價於第四季仍有機會回升2%至3%，可望抵銷第三季的跌勢；樂觀預期，整個下半年樓價將反覆微升，全年樓價仍可望有一成的升幅。



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