樓市轉勢：萊坊料下半年一般住宅樓價跌5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，差估署私人住宅售價指數走勢與預期相若，以近日社會情況及市況估計，未來1、2個月指數可能仍會向下調整。今年下半年一般住宅市況比較波動，料下跌約5%。但全年仍有約5%升幅。



他指出，租金回報率仍然維持在低水平；預期下半年購買力集中1,000萬港元以下的中小型單位。未來3至6個月中價樓成交以及中產入市可能會因多項不穏定因素而減慢。



他估計成交量在9月中後有望回升，發展商會加快推盤，但估計以上車盤及中小型戶為主。未來數月一手市場表現會較突出，佔整體成交30至40%。下半年交投會比上半年低，全年一、二手成交料約58,000宗。



林表示，許多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應及香港經濟表現等，估計今年樓市最终表現取決於中美貿易摩擦，及本港的經濟及社會情況。這兩個因素會直接影響股市表現，以及買家入市意欲。



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