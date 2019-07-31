翩滙坊出租率約八成　呎租介乎約20至70元

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，將軍澳商場翩滙坊斥資逾5億港元投資，主攻將軍澳年輕、中產客戶。商場現時出租率約八成，呎租介乎約20至70元，約餘下約6間舖位待租，全年租金收入約1.2億元，當中未計及分成，而比例則視乎行業而定。



他又指，翩滙坊定位屬民生商場，樓高兩層，佔地約14萬方呎，周末及假日人流預計平均達4萬人次，平日則為2.5萬人次，人均消費達300至1,200元。



現時商場有近40間商舖，佔半數為親子教育及娛樂，當中有幼稚園承租約2.2萬方呎舖位，另外亦有書法、意樂、語言等興趣班，而教育為商場重要元素，該部分已100%出租，打造為區內最大的Educational Hub。



而餐飲商戶比例佔約三成，另外兩成則為生活百貨精品及美容類別，包括設兒童剪髮專區的理髮店。



為慶祝商場正式營業，加上適逢暑假，商場斥資500萬元打造大型主題活動，並於商場引入卡通人物的布置。



對於近日發生的社會運動，蔡宏興認為對短暫市道有影響，但市場仍有成交，認為對後市仍有信心。

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