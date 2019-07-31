地監局：上半年處分122位持牌人　按年減少近25%

地產代理監管局梁永祥表示，在2019年上半年共對122位持牌人採取行動或作出處分，按年減少24.7%，合共撤銷了19個牌照及暫時吊銷8個牌照，兩數字均較2018年上半年的26宗及13宗為少。



接獲投訴方面，他續指出，同期監管局共接獲157宗投訴個案，較去年同期減少7%，當中一手住宅物業佔35宗，而涉及香港境外物業的投訴則只有3宗。



雖然整體投訴的數字錄得跌幅，但有關「發出違規廣告」及「無牌從事地產代理工作」兩項投訴卻按年上升，分別比去年同期增加17宗及7宗。當中，涉及違規廣告的投訴有所增加，相信是由於局方去年發出相關執業通告後，提升了公眾對此的警覺性。至於無牌從事地產代理工作的投訴，則因愈來愈多網上物業廣告沒有註明牌照號碼，引致懷疑無牌從事地產代理工作的舉報有所增加。



至於2019年上半年參與資格考試的考生人數，則較去年同期上升11%；而截至2019年6月30日的個人牌照數字，較去年年尾則稍微下跌至39,773人，但公司牌照的數字則錄得新高。



該局又指出，2019年上半年期間，在一手樓盤銷售處進行了465次巡查，另巡查地產代理商舖972次，以及抽查網上物業廣告304次，以確保業界守法循規。監管局在巡查期間發現61宗違規個案，當中有44%涉及「未有按照打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定備存客戶記錄」，屬於技術性違規，並非與操守有關。



另外，地產代理於一手樓盤銷售處的秩序則有顯著改善，出現零違規的記錄。梁永祥表示，這個令人鼓舞的成績，相信與局方去年與發展商簽訂一手住宅物業銷售約章有關。

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