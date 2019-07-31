樓價UPDATES：業主睇淡前景　劈價沽映灣園

大型屋苑業主看淡後市，減價出貨，東涌映灣園兩房戶，劈價36萬元後，以674萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積481方呎，兩房間隔，連內置樓梯直達天台戶，俯瞰山巒及遠海景，獲租客以23,800元租入，實用呎租約49.5元，租客為本區客，心儀單位為兩房特色戶，內置樓梯直達天台，採光充足，決定租入該單位。



●小西灣藍灣半島9座中層E室，實用面積498方呎，兩房及多用途房間隔，向南，景觀開揚，以23,000元租出，實用呎租46.2元，新租客原屬於同屋苑兩房單位，因業主收樓自用，加上鍾情同區居住環境，於是於同屋苑再次租樓。



●柴灣杏花邨27座高層7室，實用面積約為643方呎，為三房兩廳設計，望海景，連租約成交價約1,335萬元，實用呎價約20,762元，新買家為長線投資客，見屋苑租務需求強勁，投資潛力優厚，故斥資入市。



●筲箕灣柏匯中層A室，實用面積328方呎，一房設計，獲外區租客以18,000元租入，實用呎租約54.9元。據了解，業主於2017年3月以688.1萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.1厘。



●鰂魚涌君豪峰本月至今已錄得逾20宗租務成交，其中一個高層J室單位，實用面積約218方呎，開放式間隔，以月租約15,000元租出，實用呎租約為68.8元，租客為東區客，鍾情屋苑新入伙，加上交通方便，故承租單位，業主於2018年5月以約600.9萬元入市，若以目前租金計算，租金回報率約3厘。



●天后維順閣中層B室，實用面積344方呎，兩房改一房間隔，望樓景，獲買家以580萬元承接，實用呎價16,860元，原業主早於1992年6月購入上址，當時作價156.8萬元，持貨27年，帳面獲利423.2萬元離場，單位期內升值約2.7倍。



●灣仔壹環高層E室，一房間隔，實用面積461方呎，以約30,000元放租約2個月，區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以29,500元租出，實用呎租約64元，新租客為內地客，心儀單位方便上班，故睇樓3次後決定承租。



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九龍區



●西南九龍匯璽II第5B座低層E室，實用面積270方呎，一房間隔，吸引跨國公司客承租，由於租客背景不俗，業主願意調減500元，至15,500元租出，較原叫租微減3.1%，實用呎租約57.4元。



●奧運站帝柏海灣3座中層E室， 三房間隔，無敵海景，實用面積約595方呎，以30,000元放租約3星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以29,000元承租，實用呎租約48.7元，新租客為夫婦，心儀單位開揚企理，故睇樓3次後決定承租。



●紅磡環海．東岸1C座低層B室，開放式間隔，以478萬元易手，實用面積229方呎計，折合呎價20,873元，原業主於2015年9月購入上述單位，當時作價375萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利103萬元，單位期內升值約27%。



●鑽石山居屋龍蟠苑E座低層13室，實用面積340方呎，兩房一廳間隔，外望開揚景觀，原先開價610萬元，其後減價60萬元或9.8%，最終於已補價自由市場售550萬元，實用呎價16,176元。



●牛頭角嘉和園嘉仁大廈高層B室，兩房間隔，6月份以550萬元放盤，及後僅輕微減價6萬元，以544萬元沽出，實用面積346方呎計，折合呎價約15,723元，該盤於本月暫錄得1宗二手成交，現時約有6個單位放盤，叫價由540萬至635萬元不等。



●將軍澳峻瀅1期2座中層E室，實用面積約738方呎，套三房連儲物室間隔，望池景，於日前獲租客以19,500元承租，實用呎租約26.4元，業主在2017年8月，以約798萬元買入上述單位，持貨2年，現租出可享租金回報率約3厘。



●將軍澳新都城2期3座低層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原先叫價685萬元，經議價後減價45萬元或約6.6%，日前終以640萬元易手，實用呎價約17,631元，原業主約於2016年6月，以約433萬元購入上述物業，持貨3年轉手帳面獲利約207萬元，物業升值約48%。



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新界區



●東涌映灣園2座中層C室，實用面積520方呎，兩房間隔，上月初叫價710萬元，業主因社會衝突頻繁，對後市失去信心，見有實客多次「翻睇」單位，甚具入市誠意，最終減至674萬元沽出單位，減幅5.1%，實用呎價12,962元，新買家為年輕上車客，與家人同住於映灣園附近的屋苑，一直有留意區內物業，目標上車自用，有見上址間隔及裝修合適，且享有部分海景，業主肯減價，快速拍板入市。



●屯門瓏門5座高層J室，套三房間隔，望山景，實用面積約646方呎，客人為同屋苑業主，鍾情上址樓層高，景觀開揚，加上對比同區新盤三房單位價格後，認為性價比較高，故火速扑槌承接，議價後減價20萬元，以1,080萬元成交，實用呎價約16,718元。



●屯門新屯門中心1座低層D室，實用面積501方呎，兩房兩廳設計，日前獲區內上車客垂青，累減28萬元，遂決定以592萬即睇即買入上址作自住之用，實用呎價為11,816元。



●屯門彩暉花園C座中層3室，實用面積568方呎，兩房兩廳間隔，日前原業主增加議價空間，減價12萬元，獲區內首置買家以568萬元購入自用，實用呎價為10,000元。



●屯門海麗花園1座高層G室，實用面積412方呎，兩房一廳設計，新租客為區內客，鍾情該屋苑鄰近小朋友上學地點，加上業主有提供議價空間，決定以11,000元即睇即租，實用呎租26.7元。



●屯門偉景花園C座中層H室，兩房間隔，望內園景，實用面積約378方呎，外區上車客，早前有意入市區內新盤，惟對比二手屋苑間隔及周邊配套後，終決定轉投二手市場入市，叫價460萬元放盤近半年，經雙方議價後終以448萬元成交，實用呎價約11,852元。



●元朗翹翠峰1座低層A室，實用面積約580方呎，兩房兩廳間隔，於日前獲租客以14,800元承租，實用呎租約25.5元，業主在2009年5月，以約203萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率逾8厘，上述為項目本月首宗租賃成交，現時約有3個租盤提供，最低租金入場價由15,000元起。



●沙田第一城本月15宗成交，屋苑44座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，以565萬元易手，實用呎價18,586元。



●馬鞍山銀湖．天峰5座高層E室，實用面積572方呎，兩房間隔，議價後以888萬元易手，實用呎價15,524元，原業主於2011年以438萬元購入，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約450萬元離場，單位升值約1.03倍。



●西貢帝濤居單號屋一樓戶，建築面積700方呎，以580萬元易手，建築呎價8,286元，原業主於2007年8月以191萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利389萬元，單位12年升值2倍。



●粉嶺碧湖花園本月錄3宗成，剛錄得6座中層C室，實用面積441方呎，兩房間隔，以510萬元易手，實用呎價11,565元。



●粉嶺牽晴間4座高層E室，實用面積約383方呎，兩房間隔，外望可享屋苑樓景，月租原先開價13,500元，雙方經兩次議價後，減價700元或約5%，終達成以12,800元承租，租客需每季繳付租金，實用租約33元，新租客為國內大學生，因鍾情單位傢俬電器齊備，並可步行至港鐵站，於是在無睇樓情況下便繳付訂金。

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