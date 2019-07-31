印度PayPay攻日本流動支付市場　半年吸客800萬

外媒報道，隨着亞馬遜和Alphabet等美國科企紛紛湧入印度，印度最大的流動支付公司Paytm在流動支付領域的主導地位受到挑戰。於是，在穩守當地市場之餘，該公司亦急謀衝出海外市場。



報道指，Paytm透過子公司PayPay，目前在日本的用戶人數已達到800萬。Paytm在軟銀集團、阿里巴巴和股神巴菲特投資旗艦巴郡的支持下，於去年10月與軟銀集團和雅虎日本共同成立一家名為PayPay的合資企業。



直到最近，日本舉行了一場旨在吸引新用戶的宣傳活動中，PayPay提供的回贈總額為100億日圓(約7.2億元)，最高折扣可達購買金額的20%，每筆最高優惠1,000日圓(約72港元)。結果引發了當地的流動支付熱潮。Paytm創始人Vijay Sharma表示，在日本，公司有着不可思議的吸引力，不到6個月用戶人數就達到800萬。



在印度，Paytm的用戶已突破2.5億，消費者可以通過掃描二維碼進行移動支付。該技術在中國亦非常流行，一些商家甚至已經停止接受紙幣。相反，二維碼支付在日本並不常見，甚至大型超市和醫療診所也堅持現金支付，與中國及印度等亞洲大國形成鮮明的對比，惟目前亦正效仿各國積極推行無現金支付。



去年，日本宣布，計劃到2025年將數碼支付比例提高一倍，達到交易總額的40%。Paytm等公司將日本的低數碼支付率視為一大機遇，紛紛進軍日本市場。



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