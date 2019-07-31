保監局擬提高持牌中介人學歷要求　DSE須5科合格

保險業監管局就兩份草擬的規管文件發表諮詢總結，大部分回應者支持提高持牌保險中介人最低學歷要求的建議，日後新持牌人士須於香港中學文憑試(DSE)5科達到2級或以上成績(包括中文或英文，以及數學)，而新的保險代理機構及經紀公司負責人則須擁有學士學位和所需經驗。



建議中有關保險代理機構及經紀公司的組織勝任能力規定，亦獲得廣泛支持。另外，回應者普遍贊同將最低持續專業培訓時數從每年10小時增加至15小時(包括3小時「道德或規例」課程)，以及有關接納電子學習課程的建議。



兩份指引交件分別為《＜保險業條例(第41章)＞有關持牌保險中介人「適當人選」的準則指引》以及《持牌保險中介人持續專業培訓指引》。



保監局為現職保險從業員設有若干豁免及過渡安排，除新的最低持續專業培訓時數要求於2021年8月1日生效外，兩份指引將於新保險中介人法定規管制度在2019年9月23日實施時生效。



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