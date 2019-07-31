華爾街狂人：特朗普勢「晒冷」向中國貨品徵關稅

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)周二(30日)警告，投資者要準備好美國總統特朗普「晒冷」向中國進口貨品加徵關稅。



他說：「如果中美貿易戰再度升級，聯儲局就需要更多地減息。按目前情況來看，似是會有新一輪關稅。」換言之，他估計，特朗普會對餘下逾3,000億美元中國進口貨品開徵關稅。



他又說：「相信我...我非常理解總統關於中國的論點：我是贊成的，他沒錯，不過，就算某些事情是真的，也不代表你應該在Twitter上向全世界說，我覺得時間太可怕了。」



克拉默指的是特朗普於周二在社交媒體Twitter帳戶上對中國的留言，指中國沒有履行採購農產品的承諾，又不時想改變協議，同時聲稱美國擁有所有籌碼，警告中國別拖至2020年總統大選。



克拉默認為，上述言論足以證明特朗普有意將關稅升級。



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