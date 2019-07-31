香港第2季GDP增長僅0.6%　遠遜市場預期

政府統計處公布，據預先估計數字，香港第二季本地生產總值(GDP)較上年同期實質僅輕微增長0.6%，與第一季的升幅相同，惟低於市場預期的增長1.5%。



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第二季按年實質上升1.2%，較第一季0.4%升幅為快；按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼第一季上升4.5%後，第二季按年實質上升4%；本地固定資本形成總額，在第二季與上年同期比較實質顯著下跌12.1%，而第一季的跌幅為7%。



同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額按年比較錄得5.4%的實質跌幅，而第一季的跌幅為3.7%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第二季實質下跌7%，而第一季則下跌4.2%。



服務輸出在第二季按年實質上升0.2%，較第一季0.8%的升幅為慢。服務輸入在第二季實質上升1.7%，而第一季則下跌1.5%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第二季較第一季實質下跌0.3%。



政府發言人表示，2019年第二季整體經濟表現欠佳，本地生產總值的增長輕微主要是由於投資開支以及對外需求疲弱所致。



發言人續指，受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動進一步受挫，第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄些微增長。由於環球經濟下行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體投資開支持續下滑。



第二季的數據，反映美國總統特朗普於5月與中國的貿易談判「變臉」，以及6月香港社會事件的影響。



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