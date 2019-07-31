深入審視！瑞銀警告：中國銀行業恐缺錢2.4萬億人幣

外國傳媒報道，現年40歲、精通普通話，並曾在大型會計師行審計內銀的瑞銀證券分析師Jason Bedford，可能是全球唯一一位全面審視了中國大約250間銀行的人，並且得出了結論：就是中國銀行業需要很多資金！



Bedford之所以受到外國媒體注視，是因他最早對中國小型銀行發出遇困警告！目前他表示，中國銀行業潛在資金短缺達2.4萬億元人民幣(約3,490億美元)。若廣泛地看，目前陷入「苦惱」的資產總額達9.2萬億元人民幣，佔商業銀行體系約4%，佔國內生產總值(GDP)近10%。



他指出，縱使監管機構盡了努力進行大規模清理，令中國金融業較幾年前更穩固，但前路仍艱難，因當局正陷於怎樣在解決銀行的問題時不會讓市場驚嚇。



事實上，自從5月「包商銀行事件」後，已讓全球投資者關注中國小型銀行的風險，因政府接管銀行意味着「債主」將蒙受損失，並會懷疑幾十年來支撐國家金融穩定的隱性擔保。本周亦有錦州銀行獲大型國有金融機構入股的消息。



在上述兩家銀行未受市場關注前，Bedford早已發表報告提及。因此，其報告已惹起想知道中國高達40萬億美元銀行體系發生甚麼事的國際投資者興趣。



Bedford在接受外媒訪問時透露，其研究是傾向與未上市的銀行會面，因它們往往有更多有趣的披露，並較已上市的銀行更具壓力。

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