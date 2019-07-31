長江基建半年盈利微升　中期息68仙

長江基建集團(01038)公布，截至2019年6月底止中期業績，期內收入為180.7億港元，按年跌7%，錄得純利59.4億元，按年微升0.01%；每股溢利2.36元，擬派中期息每股68仙。集團指出，業績因外幣匯兌而受影響；若撇除此因素，純利可錄得6%增長。



期內電能實業溢利貢獻為13.6億元，按年下跌13%，主因是外幣兌港元匯率疲弱，以及英國業務組合貢獻下跌。同時，在今年1月1日起生效的新管制計劃協議下，香港業務准許回報亦有所減少。總結香港及中國內地業務貢獻溢利2.6億元，按年跌13%，主因是內地收費道路收入減少，以及香港市場對基建材料的需求減緩。



英國業務溢利貢獻24.9億元，按年減少15%，主要受英鎊匯價下跌影響；而UK Power Networks自今年1月起停止就若干非現金收入項目入帳，令該公司為集團提供的盈利錄得跌幅，惟對現金收入及分派並無構成影響。



澳洲業務溢利貢獻11.03億元，按年下跌4%，主因是貨幣匯率疲弱。若以澳元結算，溢利貢獻增長3%，澳洲組合營運表現理想。



另外，新西蘭業務貢獻溢利7,600萬元，按年升15%；加拿大業務貢獻溢利1.8億元，按年升2%，若以加元結算，溢利貢獻增長7%；歐洲大陸業務貢獻溢利5億元，按年跌14%。

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