內地家庭負債超標！廈門、深圳、杭州等尤令人憂慮

外國傳媒報道，綜合統計了中國29個城市住戶的貸款餘額、存款餘額、住戶部門槓桿率、居民資金槓桿率等資料後發現，若以住戶部門槓桿率來看，2018年中國有11個城市的相關槓桿率高於國際平均水平的62.1%。其中，杭州達103.2%；廈門為96.3%；溫州見91.1%；海口約83.8%；深圳82.3%左右。這5個城市被列為高槓桿行列，即超過80%標準。



若以居民資金槓桿率來看，中國有8個城市相關槓桿率超過了100%，分別是廈門的172.2%；深圳約144.4%；杭州為136.7%；南京達128.6%；合肥處於127.4%；珠海見124.3%；蘇州達107.5%；廣州約101.9%。



綜合上述兩項槓桿率，可見廈門、深圳、杭州居民負債情況令人憂慮。



另外，值得注意的是，若以地域來看，上述兩大槓桿率指標有共通點：就是東南沿海城市的槓桿率普遍較北方城市高。有學者憂慮這對中國經濟增長帶來隱患，因負債多有機會為銀行帶來資產惡化、金融風險上升、抑制居民消費增長等問題。



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