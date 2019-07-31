堅係缺水！德國經濟新煩惱因為「它」...

外國傳媒報道，歐洲近期飽受熱浪侵襲，讓德國經濟「命脈」萊茵河(River Rhine)水位愈來愈低，有些地方水深僅30厘米，完全不能讓船隻通過，讓本來脆弱的德國經濟雪上加霜。



萊茵河早於去年底已受到水位下降之苦，造成製造業成本上升及擾亂了歐洲工業的供應鏈。據了解，萊茵河對德國工業甚為重要，不但能為德國製造業分銷原材料提供途徑，亦為製成品運輸到歐洲最大港口荷蘭鹿特丹提供途徑。水位異常低會令部分較淺地區的船隻無法航行，嚴重影響到當地工廠運作，因能承受的運力下降，大大影響貨運量，運輸時間拖長亦會影響產品價格，尤其是遇着油價波動。



資料顯示，德國有近80%貨品是經由萊茵河付運，當中10至30%是煤、原油、天燃氣、化學品，全部都是原材料，故萊茵河乾涸將影響工業生產。舉例來說，化學/藥物佔德國整個工業產出約8.3%，以及涉德國整體工業加工約2%。因此，只要化學/藥物生產整季下跌10%，足以影響德國經濟增長0.2%。



由於歐盟已預計，德國今年經濟增長降至約0.5%，故只要萊茵河水位持續低企，足以讓德國經濟陷入衰退。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。